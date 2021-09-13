Немецкая певица отменила выступления из-за серьезных побочек от прививки

Берлинская оперная певица Беттина Ранч была вынуждена отменить все ближайшие выступления, так как после прививки от коронавируса у нее появились неприятные симптомы и развился легкий паралич лицевого нерва . Об этом пишет Berliner Zeitung.

Певица вакцинировалась чуть более трех недель назад, для прививки использовался препарат Biontech. В день вакцинации она чувствовала себя хорошо. Когда у нее начали развиваться побочные эффекты, она стала регулярно сообщать о своем самочувствии в соцсетях.

«После того, как мне не стало лучше, я проконсультировался с очень известным профессором фониатрии, который, к счастью для меня, диагностировал полностью здоровые голосовые связки», — заявила артистка.

По словам Ренч, сейчас она страдает от атаксии (нарушения координации движений), у нее озноб, болит голова. Один из самых неприятных симптом — парез в верхней части лица, что существенно влияет на профессиональное пение и не дает певице возможности выступать.

«Из-за очень серьезных и длительных побочных эффектов вакцинации я в настоящее время не могу вернуться на сцену. Мне очень жаль, мне невероятно грустно по поводу этой ситуации. Я могу только описать свое состояние, и мой приоритет — быстро встать на ноги и иметь возможность продолжить свою работу», — заявила Ранч.

Ранее сообщалось, что у 13 жителей Израиля после вакцинации препаратом Pfizer произошел лицевой паралич.