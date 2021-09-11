Disney вернет кинотеатрам до конца года эксклюзивное право на прокат фильмов

Кинокомпания Walt Disney откажется от трансляции новых фильмов на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с выходом на экраны, сообщает Reuters. Речь идет о картинах, которые выйдут в прокат до конца 2021 года.

Так, анимационный мюзикл «Энканто», премьера которого запланирована на 24 ноября, можно будет посмотреть в течение первых 30 дней только в кинотеатрах. Другие фильмы Disney, например «Вечные», снятые по комиксам Marvel, и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, станут доступны для подписчиков сервиса Disney+ не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

В Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с Йоханссон и позднее закрыли все проекты с участием актрисы.