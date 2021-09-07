Глюкоза рассказала, как попала в СИЗО в 15 лет

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) рассказала в интервью блогеру Эльдару Джарахову о попадании в СИЗО в подростковом возрасте из-за наркотических веществ.

«В 15 лет у меня был парень, он — барыга, торговал наркотиками. В один из дней, когда мы были с ним вместе, его сдал лучший друг. В момент задержания мой молодой человек пытался сбросить наркотики в унитаз, но это не помогло, мы попали в «Бутырку», — сообщила Глюкоза.

По словам певицы, та ситуация стала поворотной в ее жизни. «Нас приняли, даже телевизионщики приезжали с камерами, снимали. После задержания главный опер меня лично доставил домой и передал из рук в руки моим родителям. Это было отправной точкой. В тот момент я поняла, что моя жизнь движется не в том направлении», — сказала она.

Также Глюкоза подчеркнула, что благодарна правоохранительным органам, которые вовремя воздействовали на ее будущее.