Распалась группа «Отпетые мошенники»

Музыкальный дуэт «Отпетые мошенники» прекратил свое существование. Об этом в интервью StarHit рассказал солист Вячеслав Зинуров (Том Хаос), входивший в состав коллектива с момента основания.

Причиной распада стали серьезные разногласия внутри группы. По словам Зинурова, конфликт произошел из-за нечестного распределения гонорара. Музыкант утверждает, что коллега Сергей Суровенко (Аморалов) и концертный директор группы скрывали от него доходы с концертов. В результате им доставалась большая часть средств. Когда обман раскрылся, Зинуров принял решение покинуть коллектив.

«Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернем наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт», — заявил он.

Поп-группа «Отпетые мошенники», основанная в 1996 году, наиболее известна по хитам «Девушки бывают разные», «А у реки», «Люби меня, люби» и «Не говори мне ничего». До 2006 года коллектив являлся трио: помимо Зинурова и Суровенко, в нем выступал сначала Игорь Богомазов, а затем Андрей Репников.