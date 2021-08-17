Орландо Блум снова полностью обнажился на публике

Актер Орландо Блум в Instagram показал несколько фотографий, на которых видно, что он полностью раздет.

44-летний артист был запечатлен спиной к камере во время отдыха у озера. Область ягодиц он прикрыл эмоджи в виде персика.

На другом берегу водоема во время съемки также находились отдыхающие, они были одеты.

В 2016 году папарацци подловили Блума обнаженным на отдыхе вместе с певицей Кэти Перри, он катал избранницу на доске для паддлбординга.

В марте французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения кинопремии «Сезар» в качестве протеста против ограничений для сферы культуры, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Актриса вышла на сцену, чтобы вручить премию в номинации «лучшие костюмы», в костюме осла и с красной маской на лице. После речи в поддержку артистов, протестующих против ограничений, она обнажилась.