МакSим полностью пришла в себя

Певица МакSим (Марина Максимова) полностью оправилась от медикаментозной комы. Об этом сообщается на ее официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — говорится в записи.

Представители МакSим отметили, что она пребывает в ясном сознании, шутит с окружающими и смеется. По их словам, все функции организма «в порядке». В сообщении также подчеркивается, что кома никак не отразилась на ее памяти — «все помнит».

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы МакSим, лежа в больнице.

Спустя несколько дней исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.