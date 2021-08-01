Художник Джордж Роадс умер в возрасте 95 лет

Американский художник и скульптор Джордж Роадс умер в возрасте 95 лет в доме своего опекуна во французской коммуне Луден. Об этом сообщает The Washington Post.

Смерть подтвердили дети художника Эмма и Пол Роадс. Они заявили, что Джордж скончался еще 9 июля. Конкретную причину кончины скульптора они не назвали.

Джордж Роудс родился в Эванстоне, штат Иллинойс 27 января 1926 года, он был старшим из четырех детей.

Он прославился аудиокинетическими скульптурами. Многие из них установлены в аэропортах и вокзалах по всему миру.

По словам его дочери, одна из первых машин Роадса называлась «Посвящение Бетховену». В ней металлические шарики приземлялись на клавиши, воспроизводя первые ноты Пятой симфонии Бетховена.

Ранее французский художник, скульптор и кинорежиссер Кристиан Болтански скончался в возрасте 76 лет. Отмечается, что художник умер после длительной борьбы с онкологией.

Болтански родился 6 сентября 1944 года в Париже в семье врача, еврея русского происхождения. Его мать была писательницей. Она работала под псевдонимом Анни Лоран.