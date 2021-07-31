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Поклонник Эминема раскрыл секретное сообщение в песне «My Name Is»

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Mario Anzuoni/Reuters

Поклонник Эминема раскрыл секретное сообщение, спрятанное в одной из самых знаковых песен рэпера, сообщает Mirror.

Пользователь Tik-Tok, известный под ником KJ, опубликовал видеоролик, в котором проигрывается песня Эминема «My Name Is» наоборот. В комментариях к видео KJ утверждает, что хит 1999 года на самом деле гораздо гениальнее, чем люди о нем думают. В ролике слышен припев этой песни в обратном порядке, и мелодия в нем звучит так, будто Эминем произносит «I'm Eminem».

@fashionkilla267

bruh

original sound - KJ

Однако в комментариях под видеороликом не все согласились, что слышат то же самое, что и KJ. Многие скептики назвали это совпадением, а некоторые и вовсе заявили, что услышали совершенно другое.

Ранее сообщалось, что канадская певица Аврил Лавин завела аккаунт в социальной сети TikTok и сняла первый ролик.

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