Гудков и Понасенков ловят розового фламинго в клипе на кавер хита Свиридовой

Группа Cream Soda и певица Алена Свиридова перепели главный хит последней «Розовый Фламинго» и опубликовали клип на кавер на YouTube.

Роль дикого розового фламинго в клипе исполнил актер Никита Кукушкин. Его вместе со Свиридовой пытаются поймать, в частности, шоумен Александр Гудков и публицист и видеоблогер Евгений Понасенков, который демонстрирует в кадре свои фирменные прогулки.

В интервью «Афише» Кукушкин подчеркнул, что для него «Розовый фламинго» — гимн необычному человеку, странному, непохожему на других. «Никита Кукушкин предложил нам поработать над треком, записанным до нулевых. Он говорил, что люди того времени будто бы лучше понимали эту жизнь. В итоге он выбрал «Розовый фламинго» и поставил нам условие: он обязательно снимется в главной роли в клипе на эту песню. По началу мы отказались, но потом как по наитию прочувствовали смысл его слов», — говорит Дима Нова из Cream Soda.

Идея позвать в клип Понасенкова принадлежит Cream Sods. «Потому что он наш герой и идеально подходит выбранной нами эпохе. По сценарию он гуляет, а ведь прогулка — это и есть свобода! Мы свободны, пока гуляем», — говорят музыканты.

Ранее сообщалось, что клип Never Gonna Give You Up Рика Эстли набрал миллиард просмотров на YouTube.