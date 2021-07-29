Запашный рассказал про обманчивую «мимимишность» тигров

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что в интернете много обманчивых «мимимишных» историй про тигров, однако на самом деле этот хищник является большим циником. Об этом сообщает News.ru.

«Он [тигр] умнее кошки, глупее собаки. Это первое. Второе — это хищник. Это убийца, и что бы мы с вами ни говорили, как бы мы с вами ни очеловечивали животного — сейчас в Интернете очень много всяких мимимишных историй, — это все равно большой циник. Когда ему хочется есть, он пойдет и возьмет свое. Как бы до этого он к тебе хорошо ни относился», — сказал он.

По словам гендиректора Московского государственного цирка, нельзя говорить о том, что тигр будет тебе благодарен за то, что ты когда-то спас ему жизнь. Когда животное голодное, оно идет и ест и никаких угрызений совести оно чувствовать не может, добавил он.

Также Запашный отметил, что животное во время охоты старается «расслабить жертву», обмануть ее, сделать все, чтобы она стала досягаемой. Например, притвориться «милым», неопасным, отдыхающим, чтобы поближе подкрасться к добыче.

По его словам, это достаточно эгоистичное животное, в отличие от львов. Львы — это семья, прайд, а тигры живут в основном поодиночке, максимум создают пары на короткое время, когда молодые. Например, брат с сестрой или два брата, либо когда вступают в семейные отношения, добавил он.

29 июля отмечается Международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции хищного животного.

Ранее в Приморском сафари-парке сообщили, что прославившийся дружбой с козлом Тимуром тигр Амур недавно стал отцом во второй раз — его младшие детеныши уже достаточно подросли, начали есть мясо и уже шипят при приближении человека.