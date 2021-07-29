news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса 29.07.2021, 23:56
Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку с помощью... 29.07.2021, 23:54
Рогозин рассказал о ситуации на борту МКС после инцидента... 29.07.2021, 23:49
Врачи извлекут посторонний предмет из ноги первой леди США 29.07.2021, 23:38
Трамп решил продать один из своих вертолетов 29.07.2021, 23:29
Овечкин рассказал, как шли переговоры с «Вашингтоном»... 29.07.2021, 23:28
НАСА решило отложить запуск корабля Starliner из-за стыковки «Науки» 29.07.2021, 23:14
Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен 29.07.2021, 23:10
Байден предложил выплачивать по $100 привившимся от COVID-19 29.07.2021, 23:06
Олимпийская чемпионка рассказала, почему Байлз не использовала легальный допинг 29.07.2021, 23:02

Запашный рассказал про обманчивую «мимимишность» тигров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что в интернете много обманчивых «мимимишных» историй про тигров, однако на самом деле этот хищник является большим циником. Об этом сообщает News.ru.

«Он [тигр] умнее кошки, глупее собаки. Это первое. Второе — это хищник. Это убийца, и что бы мы с вами ни говорили, как бы мы с вами ни очеловечивали животного — сейчас в Интернете очень много всяких мимимишных историй, — это все равно большой циник. Когда ему хочется есть, он пойдет и возьмет свое. Как бы до этого он к тебе хорошо ни относился», — сказал он.

По словам гендиректора Московского государственного цирка, нельзя говорить о том, что тигр будет тебе благодарен за то, что ты когда-то спас ему жизнь. Когда животное голодное, оно идет и ест и никаких угрызений совести оно чувствовать не может, добавил он.

Также Запашный отметил, что животное во время охоты старается «расслабить жертву», обмануть ее, сделать все, чтобы она стала досягаемой. Например, притвориться «милым», неопасным, отдыхающим, чтобы поближе подкрасться к добыче.

По его словам, это достаточно эгоистичное животное, в отличие от львов. Львы — это семья, прайд, а тигры живут в основном поодиночке, максимум создают пары на короткое время, когда молодые. Например, брат с сестрой или два брата, либо когда вступают в семейные отношения, добавил он.

29 июля отмечается Международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции хищного животного.

Ранее в Приморском сафари-парке сообщили, что прославившийся дружбой с козлом Тимуром тигр Амур недавно стал отцом во второй раз — его младшие детеныши уже достаточно подросли, начали есть мясо и уже шипят при приближении человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Доходы «Яндекса» от такси удвоились. Сколько получили водители
Водители рассказали, как они «разбогатели» на фоне роста доходов «Яндекс.Такси»
«У озера большие проблемы»: эколог поддержал лидера Little Big в споре из-за Байкала
В Greenpeace рассказали о загрязнении Байкала на фоне пародии бывшего главы Иркутска
«Лямбда»-штамм коронавируса научился обходить иммунитет
Японские ученые описали уникальную мутацию штамма коронавируса «лямбда»
Байден предложил выплачивать по $100 привившимся от COVID-19
В Роскосмосе рассказали, что происходит с модулем «Наука»
Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию
Ахеджакова отреагировала на проверку СК в отношении спектакля «Современника»
Новости и материалы
В Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса
Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку с помощью презерватива
Рогозин рассказал о ситуации на борту МКС после инцидента с модулем «Наука»
Врачи извлекут посторонний предмет из ноги первой леди США
Трамп решил продать один из своих вертолетов
Овечкин рассказал, как шли переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте
НАСА решило отложить запуск корабля Starliner из-за стыковки «Науки»
Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен
Олимпийская чемпионка рассказала, почему Байлз не использовала легальный допинг
Суд отклонил одно из 11 обвинений в отношении Вайнштейна
Безумная погоня индюшки за грузовиком попала на видео
Украинский генерал пообещал «отправить Россию в нокаут»
Роднина раскритиковала спортсменку из США за резкие слова об успехе россиян на Олимпиаде
Бывший менеджер Бритни Спирс слил в сеть сообщения голосовой почты певицы
Депутат Лебедев считает, что высказывания гребчихи из США — следствие плохого воспитания
В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов
Выигравшей в Токио серебро российской баскетболистке сделали предложение в аэропорту
Дуров назвал блокировку фейков о COVID-19 неэффективной
Все новости
Три туалета на дорогу: что не так с автотуризмом в России
Опрос: большинство россиян хотели бы когда-нибудь отправиться в автопутешествие
«Жертва пропаганды»: в Думе оценили претензии американской спортсменки к россиянам
Американская спортсменка заявила, что ей противно видеть россиян с медалями
«Холодильники забиты минтаем»: как действия Китая снижают цены на рыбу в Москве
В России минтай может стать на треть дешевле курицы
Отдых в августе. Какие страны выбирают россияне
Где можно отдохнуть за рубежом в августе и какие документы необходимо подготовить
«Расправляются из-за шутки»: что грозит комику Мирзализаде за монолог про русских
Стендапера Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки про славян и фекалии
«Нас осенило, что мы горим»: туристы из России — о пожарах в Турции
Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на проблемы с дыханием из-за лесных пожаров
«Россия» полетит на египетские курорты с 9 августа
Первая авиакомпания получила допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Практика заложников»: зачем Армения зовет российских солдат на границу
Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном
Все дело в обертке: швейцарцы присвоили шоколадного кролика. Но не полностью
Как швейцарские шоколатье Lindt & Spruengli десятилетиями судились за шоколадного кролика
«Неожиданный результат»: ученые сравнили уровень антител у пожилых и молодых
Медики удивились данным о высокой выработке антител у пожилых после COVID-19
«На нем не было одежды»: посол Молдавии в России угодил в секс-скандал
Молдавский МИД отозвал посла в РФ на фоне обвинений в домогательствах к подчиненной
Диарея и усталость: как проявляется постковидный синдром у детей
Врачи рассказали, какие дети подвержены осложнениям после COVID-19
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях