США вернут 17 тыс. древних артефактов Ираку

Соединенные Штаты вернут в Ирак 17 000 археологических сокровищ, которым около четырех тысяч лет, сообщил министр культуры, туризма и древностей Ирака Хасан Надхим.

«Это крупнейшее возвращение древностей в Ирак. [Решение] стало результатом многомесячных усилий иракских властей совместно с посольством в Вашингтоне», --цитирует министра телеканал Al Jazeera.

Заявление было сделано через несколько дней после встречи премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Ранее в совместном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуада Хусейн заявили, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года.

Силы США и их союзники вошли в Ирак весной 2003 года с целью свержения правительства Саддама Хусейна. В первые годы Иракской войны десятки тысяч культурных артефактов каменного века, вавилонского, ассирийского и исламского периодов были украдены или уничтожены мародерами.

Ранее сообщалось, что власти США намерены вернуть в Ирак уникальную клинописную табличку. Часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше (табличка снов Гильгамеша) была контрабандным путем вывезена из Ирака в США.