Канье Уэст раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома

Рэп-исполнитель Канье Уэст представит свой новый студийный альбом «Donda» на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Об этом пишет Associated press.

Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.

Презентация десятого студийного альбома состоится в родном городе исполнителя. В штате Джорджия нет ограничений на количество человек, которые могут собраться в одном месте.

В публикации отмечается, что Уэст подарил 5 000 билетов преподавателям, сотрудникам и студентам из некоторых университетов Атланты.

Презентация альбом будет сопровождаться видеотрансляцией в стриминговом сервисе Apple Music.

Пластинку «Donda» можно будет послушать уже в эту пятницу.

Ранее Уэст отписался в Twitter от его бывшей супруги, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Это произошло на фоне слухов о его романе с супермоделью Ириной Шейк.

Также Уэст перестал читать твиты, которые публикуют многочисленные члены семьи Кардашьян.

При этом рэпер не отписался от бывшей жены в Instagram.