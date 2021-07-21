Украинцам не понравился перевод «Сватов»

Украинцы не оценили перевод комедийного телесериала студии «Квартал 95» «Сваты» с русского на украинский язык, сообщает strana.ua.

После вступивших в силу норм закона о государственном языке сериалы на телеканалах Украины транслируются на официальном государственном языке. Так, 19 июля на телеканале «1+1» вышла первая серия «Сватов» с переводом, который зрители нашли некачественным и сделанным наспех. «Мало того, что вообще ничего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна... Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный!» — говорит одна из зрительниц «1+1».

С 16 июля на Украине в силу вступила новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Исключения делаются только для коренных народов — крымских татар, караимов и крымчаков.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», снимается с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить новый сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Грузии закончились съемки последнего сезона «Сватов».