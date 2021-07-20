Пьеха раскрыл подробности избиения сына

Певец Стас Пьеха рассказал о том, как избили его семилетнего сына Петю, сообщает «Пятый канал».

«Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз», — объяснил Пьеха.

Пьеха добавил, что его ребенок второй день находится на обследовании в больнице. По словам певца, мальчика тошнит, у него кружится голова.

Как уточняет СМИ, он уверен, что обидчице грозит уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мать соседских детей, жена футбольного судьи Владислава Безбродова, избила семилетнего сына Стаса Пьехи Петю. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.