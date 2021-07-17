Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации

Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского и художественный руководитель театра имени Ленсовета, рассказала о самочувствии народного артиста РСФСР после его госпитализации с коронавирусом, передает «РЕН.ТВ».

«По поводу самочувствия — ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — сообщила Луппиан.

Она уточнила, что у Боярского нет температуры и благодаря тому, что он ранее вакцинировался, COVID-19 у артиста протекает в легкой форме. Тем не менее, Боярского поместили в больницу имени Боткина под наблюдение врачей, о выздоровлении, по словам его супруги, пока говорить рано.

Ранее в театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского.

Предположительно, народный артист РСФСР проведет в больнице около двух недель. Сейчас театр имени Ленсовета завершает сезон, и спектаклей с Боярским в расписании нет.