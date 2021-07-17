Аффлек и Лопез присмотрелись к особняку за $65 млн

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек планируют приобрести дом в престижном районе Лос-Анджелеса. Об этом пишет TMZ.

Стоимость дома составляет $65 млн.

Журналисты сообщают, что пару заметили вместе с риелтором в районе Холмби Хиллз.

Звезды осмотрели особняк площадью три тысячи кв. м, в котором есть восемь спален, 12 ванных комнат и помещение с дорожками для игры в боулинг.

Помимо этого, пара осмотрела еще как минимум три особняка.

Ранее стало известно, что Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек намерены заключить брак до конца текущего года.

Предполагается, что Аффлек может сделать Лопес предложение уже 24 июля — в 52-й день рождения певицы.

В апреле 2021 года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, отношения с которым длились с 2017 года.

В январе этого года 48-летний Аффлек также расстался с последней избранницей — 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, он сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась.