Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой

Московский художественный академический театр (МХАТ) пригласит на сцену телеведущего Леонида Якубовича и звезду театра Табакова Дусю Германову, передает Ura.ru со ссылкой на художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Их позовут в качестве приглашенных актеров. «У нас играет сейчас еще актер Дмитрий Певцов. Возможно, будем приглашать непрофессиональных актеров, как Ольгу Бузову, для отдельных спектаклей. Но пока не могу сказать, кого», — пояснил Бояков, отметив, что Якубовича пригласят уже в этом сезоне.

Бузова сыграла шпионку в спектакле «Чудесный грузин» о лидере СССР Иосифе Сталине. Спектакль вызвал неоднозначную реакцию у публики, но во МХАТе уже пообещали, что Бузова вернется на сцену театра осенью.

Ранее сообщалось, что телеведущий Максим Галкин участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия», премьера которого запланирована в Московском художественном академическом театре имени Горького на осень 2021 года.