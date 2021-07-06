Вячеслав Зайцев дал показания в СК

83-летний модельер Вячеслав Зайцев дал показания в Следственном комитете по сделкам купли-продажи пристройки в «Доме моды». Об этом рассказал бывший гендиректор «Дома моды» и друг кутюрье Николай Головин, сообщает kp.ru.

По его словам, Зайцев был морально готов к вызову следователей и «даже ждал этот день». Кроме того, как рассказал Головин, модельер воспрянул духом и даже стал лучше себя чувствовать.

«Он не на эмоциях принял это решение, обдумывал его и сама ситуация с «Домом моды» его тяготила, он не хочет терять свое детище. Сейчас он понимает, что во всем детально разберется следствие и это не может его не радовать», — сказал бывший директор «Дома моды».

В конце июня стало известно, что Следственный комитет РФ по Москве проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева, заявившего о противоправных действиях по продаже его имущества и связанных с этим угрозах в его адрес.