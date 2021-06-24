Бузова анонсировала «новый этап» в жизни

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила у себя в Instagram, что в ее жизни наступает «новый этап». Она опубликовала в соцсети фотографию, на которой она предстает с новым старым цветом волос — звезда перекрасилась в блондинку.

Изменения в своей внешности она объяснила «возвращением к истокам», когда телезрители впервые увидели ее в шоу «Дом-2» 17 лет назад.

«У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы», — написала Бузова.

Знаменитость также пообещала своим поклонникам, что в ближайшее время они обо всем узнают от нее самой.

Ранее издание Starhit сообщало, что Бузова будет вести новый проект на телеканале ТНТ под названием «Звезды в Африке». По имеющейся информации, передача будет содержать отсылки к шоу «Последний герой».