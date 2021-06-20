С известным тележурналистом Лысенко простятся в Москве 23 июня

Прощание с известным журналистом и генеральным директором «Общественного телевидения России» Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в телецентре «Останкино». Об этом передает ОТР.

«Траурная церемония начнется в 11.00, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино» (улица Академика Королева, дом №12, вход в помещение осуществляется через контрольно-пропускной пункт №17)», — заявили в ОТР.

Место похорон журналиста в настоящий момент неизвестно. У Анатолия Лысенко осталась вдова Валентина, двое детей — главврач 52-й ГКБ Марьяна Лысенко и журналист-международник Виктор Лысенко, четверо внуков и четверо правнуков. Тележурналисту было 84 года.

Ранее телеведущий Александр Любимов сообщил «Газете.Ru», что Анатолий Лысенко, с которым он вместе стоял у истоков культовой программы, «был душой» творческого коллектива».

Соболезнования выразила и телеведущая Ангелина Вовк. Она сказала, что «для нас, причастных к телевидению, он был как отец, брат и друг.