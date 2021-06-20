Пушной рассказал о запрещенной шутке в КВН

Музыкант, телеведущий и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал о запрещенной в передаче шутке.

На YouTube-канале «Бар в большом городе» он вспомнил, как ведущий КВН Александр Масляков запретил выступать с номером о зоологе Николае Дроздове, который вел передачу «В мире животных» на Первом накале.

Шутки строились вокруг того, что Дроздов, известный своей любовью к природе, рассказывал о том, как съемочная группа наносит животным вред.

«Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты иволга? Яйца надо беречь!» — назвал Пушной примеры шуток.

По его словам, когда этот номер показали Маслякову, тот ответил: «Не возьмем». При этом Пушному и его команде эта сценка показалась очень смешной.