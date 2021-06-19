Писатель Слава Сэ умер от COVID-19

Латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает телеканал LTV7.

3 июня он был госпитализирован в одну из больниц в Риге с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге, некоторое время работал сантехником. Писательскую карьеру начал с заметок в «Живом журнале», где публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Сэ.

Известность писателю принесли книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Сантехник с пылу и с жаром» и «Полный сантехник». Кроме того, он был соавтором сценария к фильму «Джентльмены, удачи!» 2012 года.

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