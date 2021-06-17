Сергей Пенкин рассказал о знакомстве с посвятившим ему песню Цоем

Эстрадный певец Сергей Пенкин в интервью «Известиям» рассказал о знакомстве с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.

По словам Пенкина, в 1988 году он выступил с Цоем в Евпатории и сначала не хотел играть с незнакомым артистом, но после согласился. «О Цое можно судить лишь по одному эпизоду. У меня для выступления были широкие штаны, на которые надо было нашить блестки. Ничего же в магазинах не было, приходилось всё самим делать. И вот приехал Витя, узнал, что мне нужна помощь, и вместе со своей девушкой сел расшивать мои штаны», — вспоминает Пенкин.

После выступления Цой сделал Пенкину подарок — отдал свою шинель, а также посвятил песню. «Уже после его гибели, в одном из интервью ударник группы «Кино» вспоминал, что песню «Малыш, ты меня волнуешь», Цой написал в честь меня. Я этого не знал», — признался артист.

Ранее сообщалось, что группа «Кино» исполнит песню «Перемен» на концерте в Минске.