В МХАТ заявили, что Бузова продолжит играть в спектакле «Чудесный грузин» осенью

Певица Ольга Бузова будет продолжать в сентябре играть в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-атташе столичного театра Виктория Мусина-Пушкина.

«В сентябре Бузова продолжит играть в спектакле «Чудесный грузин». Никаких других планов у театра на Бузову нет. Певица не принята в труппу театра — это приглашение на одну роль», — пояснила Мусина-Пушкина.

11 июня на сцене МХАТ Горького прошла премьера спектакля под названием «Чудесный грузин». Театральная постановка была посвящена политику Иосифу Сталину. Одну из ролей в нем исполняла Ольга Бузова. Она играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь, становящейся шпионкой и спасающей Сталина.

Предполагается, что следующие спектакли будут 17 и 18 сентября. На осенние показы можно попасть, заплатив восемь тысяч рублей на официальном сайте.

Ранее народный артист России назвал провалом выступление Бузовой во МХАТе. Владимир Матвеев рассказал, что переход на крик — это частая ошибка начинающих артистов.