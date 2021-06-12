Названы самые популярные книги на русском языке за рубежом

Книжный сервис ЛитРес выяснил, какие книги на русском языке чаще всего читают за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В исследовании были проанализированы книжные покупки в более 200 странах.

«Среди классики на первом месте — «Идиот» Федора Достоевского, далее — «Война и мир» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Самый популярный писатель наших дней — Борис Акунин, прошлого — Михаил Булгаков», — рассказали в сервисе.

В пятерку лидеров также вошли сборник из 12 новелл Сергея Довлатова «Компромисс» и роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Среди современных авторов самым популярным оказался Борис Акунин, второе место занял Виктор Пелевин, а третье Татьяна Устинова. Сергей Лукьяненко и Александра Маринина расположились на четвертом и пятом местах.

Наибольшее число русскоязычных читателей и слушателей аудиокниг живет в Германии, чуть меньше — в США и Белоруссии. Также в топ-10 вошли Казахстан, Израиль, Великобритания, Польша, Латвия, Канада и Франция.

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