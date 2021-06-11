В интернете билеты на концерт с Бузовой перепродают за 75 тысяч рублей

Билеты на спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Максима Горького, где играет певица Ольга Бузова, перепродают в интернете за 75 тысяч рублей. Об этом сообщил «360» в Telegram.

Пользователь сайта Avito выставил на продажу два билета на бельэтаж. За них просят 150 тысяч рублей.

Спектакль пройдет 11 и 12 июня, а также 17 и 18 сентября. Билеты на летние даты уже раскуплены, на осенние показы можно попасть, заплатив восемь тысяч рублей на официальном сайте.

11 июня на сцене МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Одну из ролей в нем исполнит Ольга Бузова: роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Ранее народный артист России назвал провалом выступление Бузовой во МХАТе.