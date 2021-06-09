Моргенштерн объяснил свое решение устроить скандал на премии МУЗ-ТВ

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) на шоу «Вечерний Ургант» объяснил свое решение устроить скандал на музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ.

По его словам, он рассчитывал забрать награду в номинациях «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель», а получил премию только за лучший клип.

Музыкант объяснил Ивану Урганту, что хотел устроить на премии шоу, но скандал из-за получения Александром Реввой награды «Лучший исполнитель» был спонтанным. «Это, наоборот, отлично. Думаете, если бы я получил эту номинацию, если бы я выиграл, то все было бы так классно?» — спросил рэпер.

Также он согласился, что, все-таки получив премию, отдал бы ее Ревве. «Если бы я выиграл, это было бы так скучно. МУЗ-ТВ, несмотря на все наши ссоры, спасибо, что я не победил. Потому что теперь получить награду от МУЗ-ТВ, мне кажется, это оскорбление», — сказал рэпер.

Ранее гендиректор МУЗ-ТВ объяснил Моргенштерну систему подсчета голосов на премии.