МГУ и МФТИ стали лучшими вузами России по версии RAEX

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» возглавили рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), сообщает ТАСС.

«Пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность», — говорится в материалах RAEX.

По данным агентства, МИФИ получил высокую оценку за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ — за качество образования, НИУ ВШЭ отличился особой востребованностью выпускников у работодателей, а МФТИ — качеством образования и научной деятельности.

В рейтинг вошли вузы из 31 региона России. По количеству участников лидером стала Москва (32 вуза). Кроме того, в перечень включили 11 вузов из Санкт-Петербурга, по пять — из Московской и Томской областей, четыре из Татарстана. По три университета из числа лучших расположены в Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях.

Ранее сообщалось, что МГУ может открыть два новых факультета — предполагается, что там будут изучать работу мозга и искусственный интеллект.

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