Рэпера T-killah госпитализировали в тяжелом состоянии
Антон Демидов
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Российский рэпер Александр Тарасов (T-killah), оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста.
По словам собеседницы агентства, у музыканта подозревают коронавирус.
«Да, это правда», — сказала представитель хип-хоп-исполнителя.
Журналисты также задали ей вопрос о самочувствии артиста. Собеседница ответила им, что оно, «очевидно, не очень».
Как передает РЕН ТВ, Тарасов находится в тяжелом состоянии. Ему провели тестирование на COVID-19, однако пока нет точного результата.
На прошлой неделе советский и украинский актер кино, театра и телевидение, народный артист Украины Валерий Шептекита скончался в Киеве после заражения коронавирусной инфекцией.
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