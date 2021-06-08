Рэпера T-killah госпитализировали в тяжелом состоянии

Российский рэпер Александр Тарасов (T-killah), оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста.

По словам собеседницы агентства, у музыканта подозревают коронавирус.

«Да, это правда», — сказала представитель хип-хоп-исполнителя.

Журналисты также задали ей вопрос о самочувствии артиста. Собеседница ответила им, что оно, «очевидно, не очень».

Как передает РЕН ТВ, Тарасов находится в тяжелом состоянии. Ему провели тестирование на COVID-19, однако пока нет точного результата.

На прошлой неделе советский и украинский актер кино, театра и телевидение, народный артист Украины Валерий Шептекита скончался в Киеве после заражения коронавирусной инфекцией.