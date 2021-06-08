Роскомнадзор проверит премию МУЗ-ТВ на гей-пропаганду

Роскомнадзор проверит прошедшую премию телеканала МУЗ-ТВ на предмет гей-пропаганды, сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и с маркировкой 18+. «Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала МУЗ-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе обратили внимание на то, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+». Проверка не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ не входит в полномочия РКН.

Известно, что тиктокер Даня Милохин пришел на премию наполовину в мужском, наполовину женском наряде, блогер Игорь Синяк — в черном женском платье, а блогер Дава с Филиппом Киркоровым в свадебных фраках вышли на красную дорожку в окружении мужчин-моделей топлес.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена в России и наказывается штрафом до 1 млн руб. и приостановкой деятельности до 90 суток.