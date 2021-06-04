Актриса из «Домашнего ареста» Тиханова госпитализирована с переломами

Актриса из сериала «Домашний арест» Альбина Тиханова госпитализирована с переломами после падения, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на подругу пострадавшей Ирины Кривенко.

По словам подруги, Тиханова упала, когда направлялась за покупками. Она уточнила, что из травматологического отделения актрису в понедельник, 7 июня, переведут в кардиологию. «Перед входом в магазин она начала натягивать с подбородка маску на лицо, практически закрыв себе обзор. В итоге запнулась обо что-то и упала, ударившись руками и коленями», — рассказала об обстоятельствах случившегося Кривенко.

В больнице у Тихановой диагностировали переломы рук и трещины в колене. «Сейчас у нее забинтована вся нога от бедра. На вторую ногу актриса тоже не может наступить. Уверена, что там тоже перелом, хотя врачи говорят, что у Тихановой ушиб», — поделилась наблюдениями подруга.

Альбина Тиханова попала в больницу 30 мая.