Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

Главную роль в новом сериале американского стримингового видеосервиса Netflix «Анна К» сыграет актриса Светлана Ходченкова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Имена других актеров, которые появятся в современной интерпретации романа Льва Толстого «Анна Каренина», пока не называются. «Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи», — уточнили в Netflix.

Автором сценария первого оригинального российского проекта Netflix является Роман Кантор, работавший над сериалом «Эпидемия». Режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарист и режиссеры также будут продюсерами сериала вместе с Сергеем Корнихиным.

«Анна К» будет доступна на платформе Netflix по всему миру.

Съемки будут проходить на русском языке в Москве и Санкт-Петербурге, после сериал дублируют.

Дата премьеры «Анны К» пока неизвестна.

О том, что Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров, стало известно в апреле.