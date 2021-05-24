Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова

Рэпер Feduk (настоящее имя Федор Инсаров) и предпринимательница Александра Новикова поженились в Москве.

Свадьбу 29-летний рэпер подтвердил у себя в Instagram — он опубликовал совместное фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце Александры, и подписал кадр: «Семья». О том, что церемония могла состояться в подмосковной Барвихе, Telegram-каналы писали еще 22 мая.

Отец Александры, ресторатор Аркадий Новиков, в беседе с Day.ru ранее также подтвердил факт свадьбы. «Они специально все сделали так, чтобы не афишировать ничего. Я очень рад, конечно, за дочь. Мы не делали никаких шумных тусовок, а отметили все в кругу семьи», — сказал он.

Пара до официальной регистрации встречалась несколько лет.

Ранее сообщалось, что певица Ариана Гранде сыграла тайную свадьбу.