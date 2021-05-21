Манижа опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала «Евровидения»

После второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение» Манижа опустилась в рейтинге букмекеров конкурса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Euroinvision.com.

Ранее россиянка занимала десятую строчку, теперь она опустилась на пятнадцатую.

Сейчас первое и второе место в рейтинге занимают рок-группа Måneskin из Италии и певица Барбара Прави из Франции. Кроме того, в топ-5 вошли представители Мальты, Швейцарии и Украины.

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.

18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В финальную часть пробились Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Россия, Швеция, Украина, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Молдавия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария, Финляндия.

В финал автоматически прошли представители государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Кроме того, туда попал исполнитель из Нидерландов, которые одержали победу в прошлом конкурсе.

Ранее продюсер Яна Рудковская предсказала место Манижи в финале «Евровидения».