«Не могу ничего кушать»: Шура рассказал о проблемах со здоровьем

Эстрадный исполнитель Шура (Александр Медведев) в программе «Пятого канала» «Светская хроника» рассказал о своем здоровье.

По его словам, за последние десять месяцев он сбросил уже около 40 кг и весит в районе 70 кг. «Теперь 38 размер. Такой, какой я был в 1996-м», — поделился он.

Сейчас Шуру беспокоят стоматологические проблемы — из-за ошибки врача у певца выпали вставные зубы.

«Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать», — пожаловался артист, в апреле 2021 года намеревающийся «сделать» себе новые зубы. «Я пойду в ресторан и закажу вот такой себе мяса кусок. Я так мяса хочу, уже не могу», — признался он.

Ранее Шура стал героем авторской программы «Почему я» певицы Валерии. Артист вспоминал о своем тяжелом детстве и пребывании в детском доме, проблемах с наркотиками и лечении от рака.