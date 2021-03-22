Певец Сумишевский рассказал о состоянии дочери после взрыва в Химках

В Москве в Химках 19 марта случился взрыв газа, из-за которого обрушилось перекрытие одной из квартир и начался пожар. В результате разрушений несколько человек получили травмы, трое скончались.

В пострадавшем от взрыва доме находится квартира Ксении Сумишевской – дочери певца Ярослава Сумишевского, передает ТВК со ссылкой на самого артиста. По его словам, девушка не пострадала. «Взрыв газа в Химках. Соседняя квартира моей дочки. Слава Богу, с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших», — написал он в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной взрыва в Химках стала либо неисправность газового оборудования, либо утечка голубого топлива. По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. м. Жильцов сразу двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.

29 января Сумишевский с супругой ехали на концерт в село Солгон Ужурского района. Машина попала в ДТП, водитель погиб на месте, Наталья сильно пострадала, впала в кому, впоследствии умерла. Сам Ярослав Сумишевский получил легкие травмы.

Сумишевский после трагедии не стал отказываться от гастролей, подчеркнув, что такое решение одобрила бы сама покойная.