В особняк Джонни Деппа залез бездомный

Бездомный мужчина проник в особняк актера Джонни Деппа в Голливуде. Об этом пишет TMZ.

Преступник также выпил алкоголь из домашнего бара. Бездомного, находящегося у бассейна, заметили соседи. Другой очевидец видел мужчину, перелезающего через забор, и вызвал полицию.

Правоохранители застали злоумышленника, когда он принимал душ в особняке. Он отказался выходить к полиции, поэтому пришлось выбивать дверь. Преступника обвинили в вандализме и порче имущества.

Ранее Джонни Депп пообещал «лучшие времена» в 2021 году.