«Лига справедливости» станет последним фильмом Зака Снайдера по комиксам DC
Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его четырехчасовая версия фильма «Лига справедливости» будет его последней экранизацией комиксов DC.
Об этом он рассказал в беседе с New York Times. По словам Снайдера, студия Warner Bros. будет развивать истории персонажей DC в ином направлении. «Они поменяют все полностью. Каноническим будет считаться кинотеатральный вариант «Лиги справедливости», — сказал он, имея в виду, что события, происходящие в новом варианте фильма, не будут учитываться в дальнейших экранизациях.
В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.
Ранее сообщалось, что критики неоднозначно оценили «Лигу справедливости» Зака Снайдера.