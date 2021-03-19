Умер актер из «Приключений Электроника» и «Ликвидации» Александр Казимиров

Актер Александр Казимиров скончался в возрасте 76 лет, сообщил его коллега Юрий Ющенко на своей странице в Facebook.

По словам Ющенко, Казимиров ушел из жизни 13 марта, причина смерти актера не приводится.

Александр Казимиров родился в 1944 году в Одессе. В 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, после чего был принят в труппу Одесского русского драматического театра.

Актер сыграл в 37 картинах и сериалах, в том числе в многосерийном телевизионном фильме «Ликвидация». Он также исполнил роль отца Королькова в фильме «Приключения Электроника» 1979 года.