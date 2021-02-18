Названа дата прощания с Андреем Мягковым

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Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет 20 февраля, сообщает РИА «Новости».

Траурная церемония состоится в МХТ им. Чехова. После гражданской панихиды артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

С 2010 года актер не снимался в кино, с 2013-го — не играл в театре, вел уединенный образ жизни вместе с супругой Анастасией Вознесенской.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова.