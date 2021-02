Звезды «Игры престолов» снимутся у Кантемира Балагова

Звезды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси снимутся в экранизации компьютерной игры The Last of Us в ролях контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сообщает The Hollywood Reporter.

Участие актеров в съемках подтвердил режиссер пилотных эпизодов шоу — россиянин Кантемир Балагов.

Педро Паскаль сыграл Оберина Мартелла и сериале «Игра престолов», Белла Рэмси в этом же проекте сыграла Лианну Мормонт.

Ранее сообщалось, что оператор Ксения Середа, известная по проектам «Кислота», «Звоните ДиКаприо!» и «Дылда», станет оператором первого эпизода The Last of Us.