Экс-избранник певицы Юлии Началовой женился

Отец хоккеиста Александра Фролова в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, что его сын женился.

По словам Александра Фролова-старшего, брак с девушкой из Украины спортсмен заключил в США, подарить отцу внука пока не планирует. «Вот мы все ждем-ждем. Мы просим его», — отметил он.

Александр Фролов встречался с Юлией Началовой с 2011 по 2016 год.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни из-за сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне гангрены и заражения крови. В октябре 2019 года после прекращения судебных споров с семьей звезды Фролов стал владельцем половины элитных апартаментов артистки.

Ранее продюсер фильма о Началовой рассказал о прекращении паломничества на ее могилу.