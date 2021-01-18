В театре рассказали о самочувствии остающегося в больнице Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой останется в больнице до 20 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Самочувствие госпитализированного с коронавирусом Ланового остается прежним. «Василий Семенович остается в больнице вместе с супругой до среды», — уточнил он.

87-летнего Ланового госпитализировали 2 января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.

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