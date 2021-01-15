«Настоящий мужик»: Лукашенко высказался о Шнурове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде высказался о российском музыканте Сергее Шнурове.

Часть интервью опубликована в Telegram-канале Аскер-Заде. Лукашенко, в частности, прокомментировал сообщения о том, что Шнуров хотел поговорить с ним, но из-за протестов в Белоруссии отказался от этой идеи. Лукашенко указал на то, что Шнуров не был в Белоруссии и не знает, что там происходит. «Но он все время смотрит в Telegram-канал какой-то, и оттуда он сделал вывод о том, что происходит в Белоруссии. И этот Сережа Шнуров… Я нормально к нему отношусь, ну нормальный мужик, настоящий мужик, и матом умеет ругаться», — похвалил Шнурова глава республики. Теперь, по его словам, он сам не хочет встретиться со Шнуровым.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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