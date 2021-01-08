Газманов предложил неожиданную кандидатуру на роль ведущего «Дома — 2»

Эстрадный исполнитель Родион Газманов у себя в Instagram прокомментировал возможный перезапуск реалити-шоу «Дом — 2».

Он признался, что популярность шоу всегда удивляла его. «У меня есть вопросы к аудитории, которая все эти долгие годы держала рейтинг шоу на достаточно высоком уровне. Это насколько у людей жизнь должна быть скучной, чтобы каждый день смотреть на все эти довольно плохо срежиссированные брачные игрища?» — задался вопросом он. —

Газманов также предложил неожиданную кандидатуру на роль ведущего «Дома — 2» в случае перезапуска шоу. Ведущим надо приглашать глубоко мною уважаемого Николая Николаевича Дроздова. При правильной подаче рейтинги взлетят до небес. Сам буду смотреть по возможности», — пошутил он.

Съемки шоу «Дом — 2» приостановили в конце 2020 года из-за нерентабельности. Предположительно, проект «переедет» на другой телеканал.

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