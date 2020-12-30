Правительство не поддержало запрет на быструю перемотку титров

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о запрете быстрой перемотки титров к фильмам на российских телеканалах, пишет ТАСС.

Ранее с такой инициативой выступили глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и другие депутаты. Они предлагали дополнить закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» статьей, вводящей запрет на ускорение титров и сокращение времени демонстрации заключительных титров кинофильма (менее одной минуты с начала их показа) при показе на телеканале вне зависимости от согласия на это правообладателя. «Предлагаемые законопроектом изменения, связанные с особенностями показа кинофильмов на телеканалах, в большей степени направлены на определение прав и обязанностей телеканалов и правообладателей и не являются предметом правового регулирования закона», — говорится в заключении кабмина.

Кроме того, комиссия указала на то, что принявшие участие в создании фильма авторы, как правило, указываются в начальных титрах, демонстрируемых без ускорения.

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