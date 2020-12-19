Кинокритик Антон Долин перечислил 10 лучших фильмов 2020 года
Ева Краснова
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Кинокритик Антон Долин выбрал 10 лучших художественных фильмов уходящего года, сообщает «Афиша».
Первое место личного рейтинга Долина заняла драма «Дни» от режиссера Цая Минляна. Эта поэма об одиночестве, близости и желании. Второе место у картины «Душа» студии Pixar режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса. Тройку лучших завершает «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.
Также в список вошли фильмы «Лаверс-рок» Стива МакКуина, «Мальмкрог» Кристи Пую, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученик» Чайтаньи Тамхане.
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