«Холоп» стал самым популярным фильмом года

Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой популярной картиной года среди российских пользователей Google, сообщает «Лента».

Комедию и новости о ней россияне чаще всего искали в поисковой системе. Вторую и третью строчку в рейтинге занимают фильмы «Джентльмены» Гая Ричи и «Довод» Кристофера Нолана.

Главную роль в фильме сыграл Милош Бикович. Его герой, мажор Гриша, после аварии попадает в «прошлое» и становится крепостным.

В топ-10 также вошли драма «Союз спасения», мюзикл «Лед 2», фильмы «Вторжение», «Холодное сердце 2», «Маленькие женщины».

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