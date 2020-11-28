Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Режиссер Дэвид Линч будет работать с американской компанией Netflix над новым сериалом. Об этом сообщает портал What's on Netflix.

Подробности пока не раскрываются, однако известно, что проект Линча проходит под рабочим названием «Глициния» («Wisteria»). Это слово обозначает цветущее растение фиолетового цвета.

Также в публикации сказано, что производство сериала должно начаться в мае 2021 года, его будут снимать в студии Calver. Линч выступает сценаристом и режиссером сериала, а Сабрина С. Сазерленд — продюсером.

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