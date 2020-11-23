Губерниев заподозрил в лукавстве критикующих «голубые огоньки» артистов

Большинство артистов участвуют в съемках «голубых огоньков» с огромным удовольствием, а призывающие закрыть этот формат — лукавят. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал спортивный комментатор и ведущий «Голубого огонька» на канале «Россия 1» Дмитрий Губерниев.

«На самом деле артисты лукавят, когда говорят о закрытии. В них говорит обида. Артисты сейчас с огромным удовольствием будут сниматься. В этом году к новогодним программам внимание будет особое. Все люди будут сидеть дома и смотреть телевизор. Когда страдает обычная жизнь, все праздничные мероприятия по телевизору приобретают особый смысл. Никакое вымирание нам не грозит, этот формат еще очень долго продержится. С марта внимание к телевизору стало совершенно невероятным, молодежь потянулась», — сказал он.

Телеведущий добавил, что поддерживает идею участия в передаче артистов, популярных среди молодежи.

«Нужно активно привлекать именно молодежь. Только делать это не огульно, не с бухты-барахты: «Вот позовем сейчас одних сплошных рэперов, а Баскова показывать не будем». Не будем забывать, что артисты, которые там сейчас выступают, — все они востребованные и популярные», — заключил Губерниев.

Ранее композитор Виктор Дробыш призвал пригласить на «новогодние огоньки» рэпера Моргенштерна или группу Little Big. «У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. В Новый год хочется чего-нибудь новенького», — объяснил он.

Согласно опросу сервиса Superjob, почти 40% зрителей не планируют смотреть «новогодние огоньки» по телевизору. Еще 32% включат праздничные шоу только для фона.

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